Avec des températures pouvant aller jusque -50°C, les Etats-Unis et le Canada traversent une des pires vagues de froid de leur histoire.

La ville de Chicago a ainsi connu le Nouvel An le plus froid jamais enregistré et il a neigé pour la première fois en Floride depuis presque trente ans. Face à de telles conditions climatiques, il est presque impossible de se balader dehors. Les autorités ont d'ailleurs demandé à la population d'éviter de rester trop longtemps exposé à cet air glacé sous peine de risquer des problèmes de santé comme des engelures ou de l'hypothermie. Plusieurs personnes ont malheureusement déjà succombé à cette vague de froid qui n'est pas près de s'arrêter.

Pour vous donner une idée, il fait tellement froid que des requins sont morts suite à un choc thermique et ont été retrouvés congelés! L'ONG Atlantic White Shark Conservancy a publié les photos des cadavres de ces animaux sur Facebook. Pour l'instant, trois requins ont été découverts sur les plages du Massachusetts. "Ils était tellement gelés qu'il a été impossible de réaliser une autopsie. Nous attendons qu'ils décongèlent pour pouvoir les disséquer plus tard".

Une découverte inhabituelle dans des conditions météo qui le sont tout autant.