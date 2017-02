Siân Charnley, 67 ans, un air de grand-mère modèle, et Sophia Lysaczenko, 28 ans, qui paraît plutôt sortie d’un squat, partageaient mardi le banc des accusés de la salle d’audience numéro 3 du tribunal d’Uxbridge, municipalité de la banlieue de Londres. Elles étaient poursuivies par la couronne britannique pour "obstruction volontaire de l’autoroute" menant à l’aéroport d’Heathrow le 19 novembre dernier. Avec treize autres militants des causes environnementales, elles s’étaient allongées sur ce tronçon de route pour manifester contre la décision du gouvernement d’agrandir ce qui est déjà le plus grand Hub aérien d’Europe. Elles ont ensuite refusé de plaider coupables comme leurs collègues. Siân Charnley admet qu’"enfreindre la loi était non seulement un moyen d’exprimer ma désapprobation du choix des autorités de favoriser le droit de voler sur notre santé mais aussi de casser le tabou autour du changement climatique. Je me suis allongée sur cette autoroute en pensant à l’avenir de mes petits-enfants".

Impact négatif sur les engagements britanniques

Le 25 octobre, le gouvernement a choisi d’accorder à Heathrow l’autorisation de construire une troisième piste. Grâce à ce projet, dont le budget actuel s’élève à £16 milliards (19 milliards d’euros), l’aéroport pourra accueillir d’ici à 2030 700 000 vols par an contre un maximum de 481 000 vols ces dernières années. "L’extension de l’aéroport est vitale pour le futur économique du Royaume-Uni et il apporte des certitudes aux Londoniens", s’était alors justifiée la Première ministre Theresa May. "Les entreprises sauront que nous construisons les infrastructures dont ils ont besoin pour accéder aux marchés mondiaux ."

Theresa May n’a pas toujours tenu ce discours. Et en particulier lorsque le gouvernement travailliste avait annoncé sa volonté de construire cette piste supplémentaire il y a déjà huit ans. La députée de Maidenhead, l’une des circonscriptions avoisinantes de l’aéroport, avait expliqué qu’"une troisième piste aboutira à des milliers de vols additionnels, un bruit accru et plus de pollution pour des milliers de personnes". Un avis confirmé par de nombreuses enquêtes scientifiques indépendantes, qui estiment que le Royaume-Uni aura du mal à respecter ses engagements internationaux en termes de pollution. En attendant, Siân Charnley et Sophia Lysaczenko ont été déclarées coupables en raison du caractère "non raisonnable" de leur action. Elles ont été condamnées au remboursement des frais judiciaires, soit £220 chacune.