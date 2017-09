Dans quatre magasins sur dix qui vendent des ordinateurs ou des appareils électroménagers, le nombre de réparations a chuté ces cinq dernières années. Deux tiers des clients ayant un produit défectueux préfèrent acheter un nouveau produit plutôt que de faire réparer l'ancien, selon une enquête du Syndicat neutre pour indépendants (SNI) à laquelle 237 magasins indépendants d'informatique et d'appareils électroménagers ont participé. Le SNI plaide dès lors pour une réduction de la TVA de 21% à 6% pour toutes les réparations, et non uniquement pour celles de vélos, chaussures et vêtements. La moitié des magasins interrogés constatent que les articles vendus tombent plus vite en panne qu'il y a cinq ans.

"C'est regrettable car l'impact écologique est énorme. Pourtant, nous savons que certains produits sont facilement réparables et que les réparations ne coûtent pas très cher mais l'appel de la nouveauté prime", souligne la présidente du SNI Christine Mattheeuws, qui précise que neuf commerçants sur dix donnent pourtant une estimation du coût de la réparation au préalable.

Le SNI rencontrera prochainement le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt (N-VA), la Commission Européenne envisageant de revoir la directive TVA européenne, afin que les pays membres de l'UE puissent décider d'appliquer ou non, un taux de TVA réduit.