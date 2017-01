Des chercheurs ont analysé une immense zone forestière située dans le bassin du Congo. Ils estiment que la faible présence humaine dans ces forêts nuit à leur régénération. Pour accéder aux données nécessaires, ils ont collaboré avec les entreprises qui exploitent du bois.

Il y aurait environ 3 000 milliards d’arbres sur Terre, selon les dernières estimations scientifiques publiées en 2015. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est la Russie qui constitue actuellement et de loin le principal poumon de la planète, suivie par le Brésil, le Canada, les Etats-Unis et la République démocratique du Congo où trône l’une des plus grandes forêts tropicales au monde.

Pour l’instant du moins, car certaines espèces de cette forêt tropicale semblent avoir beaucoup de mal à se régénérer. L’exploitation minière, la multiplication des grandes parcelles de monoculture et l’exploitation légale ou illégale du bois gagnent sans arrêt du terrain et affectent lourdement la biodiversité d’Afrique centrale (lire ci-contre). Mais il semblerait qu’un autre élément - plus surprenant - joue lui aussi un rôle non négligeable : l’absence d’activités humaines dans certaines forêts reculées.

Des arbres de 165 ans

Selon une étude publiée mi-janvier et réalisée entre autres par des chercheurs de Gembloux Agro-Bio Tech et du Musée royal de l’Afrique centrale, les espèces héliophiles - qui ont particulièrement besoin de lumière - ont beaucoup de mal à se renouveler dans le bassin du Congo. Ces espèces, qui forment des arbres très hauts à l’âge adulte - 40 mètres en moyenne -, dominent la canopée. "Dans les forêts naturelles, on compte beaucoup de jeunes arbres, quelques arbres de taille moyenne et peu de vieux arbres", explique Adeline Fayolle, chargée de cours en foresterie tropicale à Gembloux Agro-Bio Tech. "Mais les espèces que nous avons étudiées présentent des populations vieillissantes, avec très peu de jeunes arbres et beaucoup d’arbres d’âge moyen ou vieux. Ce qui signifie qu’à un moment donné, la régénération de ces espèces s’est arrêtée."

Grâce aux données récoltées, les chercheurs ont constaté que la majorité des grands arbres étudiés avaient environ 165 ans. Elles en ont déduit que cette régénération s’était affaiblie vers le milieu du XIXe siècle, ce qui correspond exactement à la période coloniale.

(...)