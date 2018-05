2

À Zagora (Maroc), "l’eau courante est salée et sale" (REPORTAGE)

Q uand on franchit le Tizi’n Tichka [col du Haut Atlas], on se demande si l’on est encore au Maroc. D’un côté de l’Atlas, il y a le TGV et le lancement d’un satellite, de l’autre nous n’avons même pas d’eau potable", ironise Soufiane, ...