La Fédération de l'industrie alimentaire belge (Fevia) a dévoilé mercredi les 3 gagnants de ses concours à l'innovation. Destinés à l'enseignement secondaire et supérieur, ils ont opposé 35 équipes de jeunes qui ont présenté leurs produits alimentaires éco-innovants.

Des produits exempts d’allergènes : pourquoi ne pas répondre au fléau des allergies ?

On pourrait penser que c’est une mode, mais c’est une réalité : les allergies, alimentaires notamment (et à ne pas confondre avec les intolérances), ne cessent d’augmenter. Certains, dans l’industrie alimentaire, l’ont bien compris. Tagliavena est le nom donné par la TM’s Food Factory de la Thomas More Kempen University College à ces nouvelles pâtes à base de farine d’avoine et sans gluten. Enrichies en protéines de lactosérum, Tagliavena a reçu le premier prix Ecotrophelia. Ces pâtes ont convaincu le jury avec leurs 4 variantes originales dont certaines peuvent également être servies comme petit-déjeuner. Quant au 1er prix du Trofee Fevia Vlaanderen pour les élèves de l’enseignement secondaire néerlandophone, il a été décerné à l’Athénée royal de Zottegem pour son produit "Kaztaar", une bière sans gluten à la saveur très agréable, et un solide plan marketing.

Des associations originales et belles à croquer : pourquoi ne pas innover et savourer des yeux ?

