Les eurodéputés devront voter cette semaine un dispositif encadrant le développement des robots. Ceux-ci suscitent l’inquiétude depuis toujours et sont l’objet de nombreuses idées reçues. Quatre exemples.

1. Les robots, c’est nouveau.

Non. Les hommes fabriquent des robots à leur image depuis 500 ans. Une longue histoire, qui mêle fascination et crainte : "Dans l’imaginaire des gens, les robots arrivent sur Terre, détruisent le monde et nous réduisent en esclavage. Nos inquiétudes face aux robots remontent à très très loin", analyse Ben Russell, commissaire de l’exposition "Robots", qui débute à Londres. Pour Tony Belpaeme, spécialiste de la robotique cognitive à l’université de Plymouth, "depuis qu’on construit des artefacts, on pense à rendre ces artéfacts intelligents, et à comment on pourrait le faire". En 1950, le mathématicien Turing imagina ainsi un test qui permettrait d’identifier les machines aussi intelligentes qu’un humain...

2. Les robots savent déjà faire (mieux) tout ce que les êtres humains font.

En fait, pas du tout, avertit Tony Belpaeme. (...)