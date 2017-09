Planète Après l'ouragan Harvey qui a durement frappé la région du Texas, c'est au tour d'Irma, un ouragan de force 5 de faire la Une de l'actualité en s'attaquant aux Caraïbes. Comment se forme un ouragan? Quelle est la différence avec un cyclone? Comment définit-on la force d'un ouragan? Réponses.





Comment se forment les cyclones?

Un cyclone se développe dans une zone où l'eau de la mer est à une température supérieure à 26°C sur une certaine profondeur (plus ou moins 200 mètres). "Le cyclone va se former à cause d'une petite perturbation qui prendra son énergie dans l'évaporation de l'eau sous-jacente. En restant située au-dessus de l'eau chaude, elle devient une dépression tropicale. Les masses chargées de vapeur d’eau montent en altitude et se refroidissent. L’énergie acquise par la condensation de la vapeur d'eau se libère et dévient de l’énergie cinétique donnant de la vitesse à la masse d’air. Lorsque la vitesse des vents moyens les plus forts dépasse 64 nœuds (119 km/h), la tempête devient alors un cyclone tropical, appelé ouragan dans le bassin Atlantique", explique l'Institut royal métrologique (IRM).

Pour qu'un cyclone se forme, il faut également que la zone où il naît soit éloignée de l'Equateur et que l'humidité dans la zone soit forte.





Quelles différences entre un cyclone, un ouragan et un typhon?

Ce n'est pas la puissance qui permet de différencier les trois phénomènes mais bien la zone géographique où ils naissent. Ainsi, un ouragan sévit dans l'Atlantique et dans le Pacifique Est, un cyclone naît dans l'Océan Indien et le Pacifique Sud et un typhon dans le Pacifique Ouest.





Comment évalue-t-on la force d'un ouragan?





Force 1 : de 119km/h à 153 km/h





Force 2 : de 154 km/h à 177 km/h





Force 3 : de 178 km/h à 210 km/h





Force 4 : de 211 km/h à 251 km/h







Force 5 : à partir de 252 km/h





L'échelle de Saffir-Simpson graduée de 1 à 5 classifie les différents ouragans en fonction de la force des vents qui l'accompagnent.