Rouler en peloton, plus sûr et moins polluant

Planète

Le premier test national de conduite automobile en peloton vient d'avoir lieu sur le Ring de Bruxelles. Cela nécessite l'utilisation de systèmes d'assistance à la conduite, donc des voitures semi-autonomes. Une façon de réduire les accidents et la consommation, aussi pour les camions.





Les camions prennent déjà la route en groupe

Ce n’est pas un hasard si le premier test national de conduite automobile en peloton, qui s’est déroulé jeudi dernier, était organisé par le courtier et conseiller en assurances Aon. En effet, cette expérience nécessitait l’utilisation de systèmes d’assistance à la conduite, tels que le régulateur de vitesse adaptatif, et le système prévenant le changement involontaire de bande de circulation. Ceux-ci préludent à une révolution dans le monde de la mobilité, la conduite automatisée qui, outre un profond changement de mentalité, induit une réduction des risques et une nouvelle répartition des responsabilités en cas d’accident.

90 % des accidents d’origine humaine

Rassemblant 30 véhicules des marques Audi, BMW, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Tesla, Toyota, Volkswagen et Volvo, le test s’est déroulé par pelotons de cinq véhicules, de Bruxelles à Bornem et retour, en empruntant le ring de Bruxelles, l’A12 et la Nationale 16 Malines-Saint-Nicolas.

De larges voies de circulation donc, permettant ce genre d’exercice ayant pour but d’analyser le comportement lors d’une conduite par petit groupe, en file indienne. Il voulait aussi mettre en lumière les possibilités de la conduite de véhicules semi-autonomes équipés des technologies les plus avancées.

En effet, chez Aon, on évalue à 70 % le nombre de conducteurs n’utilisant pas, ou pas correctement, les systèmes d’assistance fournis par le constructeur. Or, on juge ceux-ci primordiaux pour la sécurité. Selon les assureurs, 90 % des accidents de la route sont imputables à des facteurs humains.

(...)