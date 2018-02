Planète Des températures hivernales, allant jusqu’à -20°C, sont attendues pour la semaine prochaine en Belgique. Touring prévoit déjà des interventions liées à des problèmes de démarrage, de batterie, de pare-brises et de clefs cassées. Ainsi que des sorties de route, plus particulièrement en Flandre car les pneus hiver sont moins utilisés.

Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring, donne quelques conseils si vous devez prendre la voiture en cas de températures glaciales.

Préparation

Si vous avez un garage, privilégiez-le pour mettre votre voiture à l'abri. Si ce n'est pas le cas, essayez au maximum de la garer contre une paroi et à la lumière, surtout du côté conducteur, pour éviter d'être exposé au vent et au froid.

Si votre voiture a plus de 8 ans, faites vérifier votre batterie car elles ont une durée de vie moyenne de 5 ans.

Vérifiez la pression de vos pneus et essayez d'avoir des pneus hiver. Ceux-ci ayant une gomme plus tendre que les pneus été et des rainures plus profondes, ils permettront une meilleure adhérence. Si vous n'en avez pas, favorisez le co-voiturage.

La veille de prendre le volant, placez une protection sur le pare-brise, en évitant le carton et le papier qui absorbent l'humidité et qui risquent donc de geler. Privilégiez le plastique. Recouvrez vos rétroviseurs d'un sac plastique également.

Isolez bien vos essuie-glaces en les relevant ou en protégeant les patins. Car s’ils sont gelés et actionnés au démarrage, le fusible risque de sauter.

Pour protéger le moteur, il existe des protections spéciales, mais une simple couverture peut convenir. N'oubliez pas de la retirer avant de démarrer.

Surveillez le niveau de liquide lave-glace car le salage des routes produit de la crasse. Utilisez du liquide pour l'hiver, mélange d'antigel et d'eau.

Vous pouvez aussi placer des vieilles chaussettes remplies d'absorbeurs d'humidité sur le tableau de bord, cela permettra de désembuer la voiture plus vite.

Avant de démarrer

Ne laissez pas votre matériel de dégivrage des serrures et des vitres dans la voiture car si elle ne s'ouvre pas, vous serez bloqué. La poudre de graphique permet d'éviter aux serrures de geler et le talc est adapté aux portières.

Dégivrez bien toutes les vitres en grattant, jusqu'aux phares et rétroviseurs. Faites attention aux angles morts également. Ne faites pas chauffer le moteur durant cette opération, c'est mauvais et vous respirerez des gaz toxiques.

Pour éviter la condensation qui apparaîtra à cause de l'humidité contenue dans les vêtements, prenez une éponge et appliquez une goutte de savon de vaisselle sur le pare-brise, du côté intérieur. L'effet anti-adhérent durera pendant plusieurs jours pour empêcher la buée de se poser sur la vitre.

Retirez votre veste pour conduire, pour être plus libre de vos mouvements. Mettez de préférence des chaussures adaptées, à semelles.

Vérifiez le niveau de carburant pour ne pas être sur la réserve si des bouchons se forment. Équipez-vous d'une bouteille d'eau et d'une couverture en cas d'attente prolongée.

Pendant

En démarrant, allumez vos phares durant 20 secondes pour réchauffer la batterie, éteignez tout puis redémarrez. Éteignez tous les consommateurs d'énergie car les batteries en ont besoin de beaucoup. En procédant de cette manière, tout l'appel d'énergie ira au démarrage et pas au chauffage ou au dégivrage.

Dès que la visibilité est bonne, prenez la route en mettant la circulation d'air sur le circuit fermé. Cela ne chauffe pas plus vite à l'arrêt et ça évitera au système de devoir chauffer un air extérieur glacé, alors que celui à l’intérieur sera déjà plus chaud. Votre corps est la première source de chaleur.

Sur la route, gardez vos distances et évitez les mouvements brusques. Soyez particulièrement prudents sur les ponts et bretelles d'autoroutes où le salage fond, ce qui peut entraîner un regel. Faites attention aux risques d’éblouissements et en cas de perte de contrôle du véhicule, regardez votre destination, pas l'endroit vers lequel il se dirige.

Après

En quittant votre véhicule, éteignez bien toutes les sources de lumière, pour éviter à la batterie de se décharger.

Laissez la voiture en vitesse et ne mettez pas votre frein à main, qui risque de geler. Utilisez si besoin une cale pour garder le véhicule immobile.