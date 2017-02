Vingt milliards de dollars : c’est ce que représente le trafic d’espèces sauvages dans le monde selon les experts de la Convention internationale sur le commerce des espèces menacées d’extinction. Cette exploitation constitue le quatrième commerce illégal sur la planète après celui des armes, de la contrefaçon et des êtres humains. En 2010, la vente d’ivoire d’éléphant, de corne de rhinocéros et de parties de tigre en Asie représentait à elle seule quelque 75 millions de dollars, selon le département des Nations unis consacré à la criminalité environnementale. La demande provient majoritairement d’Asie, notamment de Chine, où on prête à des espèces animales et végétales des vertus médicinales ou aphrodisiaques. Si quelques aliments comme le gingembre ont la réputation de favoriser la fertilité et sont consommés par les femmes, les hommes qui désirent améliorer leurs performances sexuelles sont les principaux clients de ce commerce extrêmement lucratif. La situation est pourtant critique, sur les 100 000 tigres, il n’en resterait que 3 200 dans la nature, les rhinocéros, les concombres de mer et les hippocampes sont menacés d’extinction.

Le "coco-fesses" est en danger

Le symbole de l’archipel des Seychelles, le coco de mer mieux connu sous le nom de "coco-fesses" à cause de sa forme, est lui aussi en danger, l’Union internationale de la conservation de la nature (IUCN) l’a placé sur sa liste rouge. Ce fruit, le plus gros du règne végétal - dix fois plus qu’une pastèque - pèse entre 20 et 45 kg. Souvenir touristique - le prince William et Kate Middleton en ont reçu un lors de leur voyage de noces aux Seychelles -, on lui prête des vertus aphrodisiaques encore à prouver. Le braconnage est tel malgré la protection de l’espèce et la surveillance de la vallée où les cocotiers poussent qu’il ne reste plus que 8 282 arbres selon l’IUCN. Une coque de coco-fesses se vend 300 environ l’unité et plus de 400 euros le kilo si la pulpe est encore comestible, rapportent nos confrères du "Monde". Pour sauver ce fruit, le gouvernement des Seychelles souhaite mettre en place une exportation légale, ce qui permettrait de planter des arbres.