La Nasa a pour ambition de construire un avant-poste orbital (habité) autour de la Lune dans les années 2020. La Lune en 2025, c’est crédible ?

La Lune en 2025, c’est crédible. Alors, je ne devrais peut-être pas dire cela, mais tout est crédible si on s’en donne les moyens. Quand les Américains ont dit (dans les années 1960) : dans dix ans, on sera sur la Lune, ça a demandé énormément de moyens, c’était des niveaux de financement qui n’ont rien à voir avec ceux qu’on a aujourd’hui. Maintenant, on est vraiment rentrés dans le rang, avec l’exploration spatiale. Les gens ont encore la notion que cela coûte extraordinairement cher (...)