Toumaï et la quête du premier homme

Toumaï appartient-il à la lignée humaine ou bien est-il juste un très vieux singe, un "paléo-gorille" ? Quinze après la découverte, la communauté scientifique est toujours divisée. Il faut dire que la quête du premier hominidé, la plus prestigieuse en paléontologie, est très compétitive. Comparer les fossiles reste très difficile, car on n’a souvent qu’un morceau du squelette et pas le même ! Et impossible de faire des analyses génétiques sur ces os totalement minéralisés. Rencontre avec le Tchadien Mackaye Hassan Taïsso, qui a fait partie de l’équipe franco-tchadienne à l’origine de la découverte du crâne fossile. A présent ministre de l’Enseignement supérieur, le paléontologue était cette semaine à Liège, car l’ULg lui remet ce mercredi le titre de docteur honoris causa. "Un prix qui va à toute l’équipe de la découverte de Toumaï" , dit-il.

Toumaï est-il un hominidé ou un singe ?

C’est un hominidé. Vous avez tous les caractères qui permettent de le placer plus du côté des humains que des singes. Le trou occipital, par lequel passe la moëlle épinière, est positionné en bas du crâne. Cela montre la perpendicularité de la tête par rapport au corps, la bipédie. Cependant, le bourrelet au-dessus des yeux est très marqué. Chez les singes, ce bourrelet est très fort, chez les mâles, du moins car il est absent chez les femelles. Les scientifiques qui pendant un moment contestaient l’appartenance de Toumaï au rameau humain disaient que le crâne appartiendrait à une paléo-gorillette. Mais si c’était le cas, le mâle ne serait vraiment pas beau à voir car son bourrelet serait vraiment disproportionné !