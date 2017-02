Le nouveau tsar de Russie n’est pas plus gros qu’un chat. Né le 11 novembre dans un zoo dans le Sud de la Russie, le bébé ligre Tsar, fruit de l’union d’une tigresse et d’un lion, possède le poil beige mais est couvert de rayures. L’animal fait déjà de nombreux émules.

"Des hybrides comme celui-ci sont extrêmement rares et, généralement, ils sont plus faibles que des lionceaux ou de jeunes tigres ordinaires", explique Dmitri Milosserdov, chercheur au Musée Darwin de Moscou. "Mais si on prend bien soin d’eux, ils peuvent grandir et vivre longtemps", précise-t-il.

"Les chances de survie du ligre Tsar sont plus importantes du fait qu’il vit en captivité. C’est d’ailleurs sûrement sa seule chance. Dans la nature, il ne saurait pas chasser et se protéger", ajoute René-Marie Lafontaine, chercheur au sein de l’unité biologie de la conservation du musée des Sciences naturelles de Bruxelles.

Son hybridité fait de Tsar un résident privilégié au sein du zoo itinérant russe. "Nous ne le laissons pas dans une cage, il fait trop froid à l’extérieur. On le garde ici, avec nous, il dort même dans notre lit", raconte le directeur, Erik Aïrapetian.

Un petit coup de pouce à la nature

Le régime alimentaire de Tsar fait également l’objet d’une attention toute particulière. Environ un litre de lait de chèvre par jour, pour ce seul survivant d’une portée de trois bébés. Sa mère, la tigresse "Princesse" n’est pas en mesure d’allaiter et son père, le lion César, ne peut pas l’approcher du fait de la trop grande fragilité du petit ligre qui pèse cinq kilos.

D’après le directeur du zoo, Princesse et César occupaient depuis des années des cages voisines et étaient "habitués l’un à l’autre". Pour calmer la tigresse, seule en période de chaleur, l’administration a voulu donner un coup de pouce à la nature. "Nous avons osé entrouvrir la cloison entre les deux cages puis, en voyant que tout se passait bien, nous avons pris le risque de les laisser en tête-à-tête", témoigne toujours Erik Aïrapetian.

La rencontre de Princesse et César est une union arrangée qui n’aurait pas pu survenir dans la vie sauvage. "La naissance d’un ligre n’est pas possible dans la nature car le lion est une espèce africaine et le tigre est une espèce asiatique. Ils ne vivent donc pas au même endroit, sauf dans la région indienne du Gujarat où l’on peut trouver des tigres et quelque 150 lions. Etant donné qu’il ne reste plus que 3 300 tigres sur terre, les contacts entre les deux espèces restent par ailleurs très rares", explique René-Marie Lafontaine. Selon les chercheurs, le décalage des périodes de chaleur entre les deux espèces peut également expliquer des comportements de reproduction différents dans la vie sauvage.

Hybride… Mais stérile

Si le petit Tsar survit, il ne devrait pas non plus donner naissance à une nouvelle espèce. "Parfois des lignées hybrides peuvent donner une nouvelle espèce comme c’est le cas pour certaines hybridations anciennes d’oiseaux, mais c’est très rare. Encore plus chez les mammifères hybrides qui sont le plus souvent stériles" , poursuit René-Marie Lafontaine.

Il existe aujourd’hui une vingtaine de ligres dans le monde. Ces derniers peuvent peser plus de 400 kilos, alors que le poids maximal d’un tigre est d’environ 300 kilos et celui d’un lion est de 250 kilos. Aux Etats-Unis, le ligre Hercules, qui pèse 418 kilos et mesure 3,33 mètres, est officiellement inscrit dans le Livre Guinness des records comme le félin le plus grand de la planète.