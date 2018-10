Des systèmes d'alerte inappropriés, un manque d'information sur l'attitude à avoir en cas de séisme, et une baie étroite qui a canalisé la force destructrice du tsunami: la conjonction de plusieurs facteurs a causé le désastre meurtrier en Indonésie. Le séisme de magnitude 7,5 survenu vendredi et le tsunami qu'il a provoqué sur l'île indonésienne des Célèbes ont fait au moins 844 morts dans la ville côtière de Palu et ses environs.

La tragédie a mis en lumière les insuffisances du système d'alerte en Indonésie, archipel situé sur la ceinture de feu du Pacifique, à forte activité sismique.

"Il n'y a eu aucune information sur un tsunami par la station de détection de Palu parce qu'elle ne fonctionnait pas", a déclaré Widjo Kongko, expert des tsunamis travaillant pour une agence gouvernementale indonésienne.

Après le séisme, l'agence de géophysique indonésienne, qui surveille l'activité sismique, avait émis une alerte au tsunami, mais l'avait levée rapidement, avant qu'un mur d'eau ne déferle sur la côte des Célèbes, semant destruction et mort.

Les stations de détection des vagues et la modélisation des données sont les principaux instrument de prédiction des tsunamis en Indonésie.

Mais même si toutes les stations du pays fonctionnaient, les experts soulignent que leur maillage est insuffisant et qu'elles ne peuvent pas donner l'alerte suffisamment en amont de la catastrophe puisqu'elles ne détectent les vagues qu'à leur arrivée près des côtes.

Les efforts pour améliorer ce système se heurtent tant à une incapacités de maintenir en état les équipements existants qu'aux complications bureaucratiques.

Après un séisme et un tsunami en 2004 au large de Sumatra qui avaient fait 220.000 morts dans la région, pour la plupart en Indonésie, 22 bouées d'alerte précoce avaient été déployées autour du pays.

Mais des responsables ont reconnu qu'elles ne fonctionnaient plus en raison d'actes de vandalisme et du manque de financement pour la maintenance.

Un projet majeur bénéficiant de financements des Etats-Unis pour déployer des détecteurs de tsunamis modernes dans une zone sismique de l'ouest de l'Indonésie a pour sa part été reporté.

Louise Comfort, experte des catastrophes naturelles de l'université de Pittsburgh (Etats-Unis) qui a été à la tête de la partie américaine de cette initiative, a révélé que le projet avait été reporté en raison de désaccords entre services gouvernementaux, et de retards dans l'obtention de financements.

"C'est vraiment triste et désolant parce que nous avons la technologie, nous avons les connaissances, nous savons comment le faire", a-t-elle déclaré à l'AFP.

D'autres voix ont cependant appelé à mettre davantage l'accent sur l'information des populations sur la nécessité de rejoindre des hauteurs après un séisme, plutôt que de compter sur des technologies onéreuses qu'un pays en développement comme l'Indonésie ne peut se permettre.

"Dans un endroit comme l'Indonésie, l'éducation va certainement prendre le pas sur la technologie dans un avenir proche", a déclaré Adam Switzer, expert des tsunamis à l'université de Singapour.

"Chaque enfant en Indonésie doit être éduqué pour qu'il sache quoi faire en cas de séisme s'il se trouve sur la côte", a-t-il dit.

Les observateurs soulignent que le séisme de vendredi était complexe et qu'il n'aurait pas été facile de prédire qu'il allait provoquer un tsunami qui frapperait la petite ville de Palu.

La secousse initiale était un mouvement latéral de plaques tectoniques, et non la violente secousse verticale qui génère habituellement des vagues destructrices. Elle a de plus été suivie de nombre de répliques.

Les experts estiment que le tsunami a pu être causé par un glissement de terrain sous-marin survenu après la secousse.

La configuration de la côte dans la région de Palu a elle aussi contribué au drame, expliquent-ils, le tsunami s'étant renforcé en s'engouffrant dans la baie étroite qui mène à la ville côtière.

"Les facteurs géographiques (baie étroite, faible profondeur) semblent avoir joué un rôle majeur", a estimé Taro Arikawa, professeur à l'université Chuo de Tokyo. "Le tsunami a probablement été très rapide et soudain".