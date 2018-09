Des deux côtés de la ligne de front en Ukraine, une fondation distribuera des vitamines à des milliers de femmes enceintes et d’enfants. Les taux d’anémie sont très élevés, l’alimentation pauvre et les taux de vaccination trop faibles.





"Pour assurer un avenir en bonne santé de ces enfants, nous optons pour des choses simples, basiques, mais qui ne vont pas de soi dans l’est de l’Ukraine". Ce mercredi 13 septembre, Christian Carrer, président de l’Association internationale de coopération médicale (AICM) se prépare à débuter la distribution de vitamines et de compléments alimentaires à l’ensemble des femmes enceintes des régions de Donetsk et Louhansk, soit 2 1 600 personnes, et à 195 000 enfants âgés de 6 mois à 5 ans. La distribution est prévue sur une durée d’au moins trois ans. Et ce, des deux côtés de la ligne de front qui déchire l’est de l’Ukraine depuis 2014. Le conflit a déjà fait plus de 10 300 morts selon l’Onu. Il a aussi fragilisé une population ouvrière de plus de 5 millions d’habitants.