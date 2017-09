Il s'agit là d'un fameux job !

Plusieurs avions de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) traversent depuis dimanche le cyclone Irma. L'objectif : relever des données scientifiques. L'un d'eux a rapporté des images impressionnantes au dessus de l'île de Barbuda, diffusées ce mardi par l'agence.

Captée dans l'oeil du cyclone, cette vidéo montre bien la violence des vents (plus de 250 km/h). La taille semble gigantesque. Et pour cause, le centre s'étale sur plus de 30 km et Irma dépasse les 330 000 km².

Ces images font le tour de la toile et ont fortement impressionné les internautes qui saluent le courage de l'équipage.