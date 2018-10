5

Frédérique Ries : "Il est important que l’Europe prenne le leadership en matière de pollution plastique"

Adieu pailles, assiettes, couverts et touillettes en plastique, ballons à tige plastique et autres cotons-tiges… Leur interdiction dans l’Union européenne n’est pas encore acquise, mais le but est qu’elle le soit en 2021. Un premier pas important ...