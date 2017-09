Une centaine d'enfants et de militants Greenpeace ont participé à l'enterrement symbolique du moteur diesel organisé dimanche, dans la rue Belliard à Bruxelles.

Depuis le 12 septembre dernier, Greenpeace a placé son appareil de mesure, le AQ Mesh, dans la rue Belliard. L'association entend ainsi montrer la différence de pollution de l'air entre une journée au trafic normal et une journée sans trafic. Après la première demi-heure de la Journée sans voiture, la pollution au dioxyde d'azote (diesel) avait déjà chuté d'un tiers, passant de 66 µg/m³ de dioxyde d'azote à 9h00, à une chute constante jusque 45 µg/m³à 9h30, indique Greenpeace.

Les enfants et les militants Greenpeace se sont rendus en cortège dans la rue Belliard, où ils ont suivi un cercueil orné de deux grands pots d'échappement et sur lequel trônait un moteur diesel. Ils se sont ensuite rendus au "cimetière", composé d'un porche et d'une grille, pour enterrer le diesel au milieu de couronnes de fleurs et bougies puis ont lu des messages pour honorer le diesel défunt. A côté de la "tombe", se trouvait déjà celle du charbon tandis qu'un troisième tombe était prête à accueillir l'essence.

"Nous sommes empoisonnés par le diesel et la seule manière de rendre notre air sain rapidement est d'abandonner dès que possible ce combustible", déclare Joeri Thijs, chargé de la campagne Qualité de l'air chez Greenpeace Belgique. "Les voitures diesel sont aussi appropriées dans les centre-villes que les coins fumeurs dans les hôpitaux. Notre avenir doit être fait de villes à la taille des citoyens et non à celle des autos. Il est maintenant temps pour les politiciens de passer la seconde et de penser à cette mobilité d'avenir, offrant un air sain à tous ceux qui respirent", poursuit-il.