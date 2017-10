ClientEarth attaque la Commission européenne en justice pour obtenir plus de transparence sur les émissions polluantes.

L'organisation non gouvernementale Client Earth a lancé une action, auprès de la Cour de justice de l’Union européenne, contre la Commission européenne, “afin d’éviter un nouveau Dieselgate”, a-t-elle annoncé ce week-end. Le Dieselgate, ce scandale lié à la découverte de l’installation d’un logiciel truquant les émissions polluantes de millions de véhicules par le constructeur automobile allemand Volkswagen, avait éclaté il y a deux ans.

Dans la ligne de mire de l’ONG : la nouvelle réglementation européenne, en vigueur depuis le mois dernier, qui permet aux constructeurs automobiles de garder secrets les systèmes de contrôle des émissions polluantes installés sur leurs véhicules. Ils doivent tout de même transmettre ces informations aux instances des Etats membres qui donnent le feu vert technique à la mise sur le marché des véhicules. Mais l’ONG estime que ces instances

ClientEarth veut donc contraindre l’industrie automobile et le monde politique à plus de transparence. “Le Dieselgate a permis de révéler le manque énorme de volonté politique de tenir les constructeurs pour responsable d’émissions dangereuses et illégales”, déclare Anaïs Berthier, avocate membre de ClientEarth.

Pour l’association spécialisée dans les lois environnementales, la nouvelle réglementation de l’UE contrevient à la loi européenne qui stipule que l’information sur les émissions polluantes ne peut être tenue secrète au nom de la protection d’intérêts commerciaux.