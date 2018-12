Un caillou dans le système solaire: la sonde américaine Osiris-Rex a rattrapé lundi l'astéroïde Bennu, de seulement 500 mètres de diamètre, dont elle prélèvera des échantillons en 2020 pour les rapporter sur Terre.

Osiris-Rex a voyagé plus de deux ans pour se rapprocher de Bennu, qui tourne autour du Soleil à une vitesse de 100.000 km/h et se trouve actuellement à 124 millions de km de la Terre. La petite sonde a freiné pour se stabiliser à sept kilomètres de l'astéroïde.

La Nasa a indiqué lundi avoir reçu un signal confirmant ce qu'elle appelle "l'arrivée", bien que la sonde ne doive pas toucher la surface avant la mi-2020.

Commence aujourd'hui une longue et méticuleuse phase d'observation. Osiris-Rex va photographier, analyser et cartographier Bennu sous tous les angles. L'an prochain, elle fera des descentes à 225 mètres d'altitude. La Nasa veut savoir où la surface est lisse et où sont les reliefs. Y a-t-il des pierres ou des roches plus grosses? Des poussières sont-elles en orbite autour du caillou, qui pourraient endommager la sonde? Quelles sont sa masse et sa gravité?

A la mi-2020, Osiris-Rex se rapprochera doucement, "au rythme de marche d'un insecte", déploiera un bras articulé, et touchera cinq secondes la surface pour en aspirer au minimum 60 grammes de matériaux, et jusqu'à 2 kg.

En 2023, Osiris-Rex reviendra sur Terre, avec à son bord, espère la Nasa, la plus grande masse d'échantillons spatiaux depuis que les astronautes sont revenus de la Lune un demi-siècle plus tôt.