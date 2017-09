Dimanche matin, le centre de Maria était situé à 800 km de la Guadeloupe mais semblait inexorablement se diriger vers l'archipel. Les établissements scolaires ont d'ores et déjà été fermés sur l'île "par mesure de précaution et, ce, jusqu'à nouvel ordre" puisque plus l'ouragan s'approche des terres, plus il semble s'intensifier. Météo France croit même savoir que "Maria serait alors au stade d'ouragan de catégorie 2 ou 3", tout en assurant que "Maria ne sera pas un ouragan majeur et ses impacts n'auront rien à voir avec ce qu'a provoqué Hugo voici 28 ans sur la Guadeloupe." Des rafales de l'ordre de 150 km/h sont néanmoins attendues, principalement dans la nuit de lundi à mardi.

Mais ce que craignent majoritairement les météorologues c'est une fusion des ouragans Maria et Jose. Les deux phénomènes semblent adopter une trajectoire similaire et devraient atteindre la côte est des Etats-Unis, si les prévisions s'avèrent exactes. S'il est encore trop tôt pour imaginer une telle situation, il est probable que les ouragans deviennent trop proches et entrent en orbite autour d'un point commun (un barycentre) pour finalement tourner l'un autour de l'autre. C'est ce que l'on appelle l'"effet Fujiwara".

Cet effet est particulièrement évident lorsque les deux systèmes se rapprochent à une distance de moins de 1 450 km. Maria et Jose pourraient donc ne former plus qu'une seule spirale qui s'articulerait autour d'un barycentre. Ce type d'interaction est peu fréquente mais n'est néanmoins pas exceptionnelle. Elle se produit plus fréquemment dans le bassin nord-ouest du Pacifique.