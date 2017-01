Les ministres fédéral et régionaux de l’Energie veulent conclure un Pacte énergétique en 2017. Ils ont lancé leurs travaux hier, en vue des années 2030 et 2050. Les ONG plaident pour une Belgique axée sur les énergies renouvelables.

En ce mois de janvier 2030, au pied de la centrale nucléaire de Tihange, pas de panache de fumée en vue. L’impressionnante cheminée est toujours là. Mais les bâtiments administratifs ont complètement disparu, puisque la centrale hutoise, comme ses homologues belges, est fermée depuis 2025. Tout doucement, les travaux de démantèlement des parties radioactives ont commencé - la bataille décidant de qui les paierait a été homérique ! - mais le chantier devrait être terminé… en 2080. En attendant, sur le sol laissé libre par les édifices non nucléaires, un grand champ de panneaux solaires a poussé.

Une vision surprenante ? Pas du tout. A présent, dans le pays, on en trouve partout. Par rapport à 2017, la surface totale de panneaux solaires a quadruplé en Belgique.

Le solaire plus seulement sur le toit

Comme la fin des années 2010 le laissait présager, le photovoltaïque est devenu, depuis 2020, le moyen le meilleur marché pour obtenir de l’électricité. Résultat, le "PV" recouvre bien sûr les toits des bâtiments publics et privés, des usines et des supermarchés dans les villes et à la campagne, mais plus seulement : il s’installe dans les jardins des particuliers, constitue d’immenses champs le long des autoroutes, et s’étend aussi dans les friches industrielles trop polluées. Le cas le plus emblématique : le haut-fourneau B d’Ougrée, qui a fait la place à une prairie de panneaux solaires.

(...)