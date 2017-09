Ce jeudi soir, vers 21 heures, une boule de feu est passée dans le ciel belge éveillant la curiosité des internautes.

Un phénomène observé à Paris.

A Lille.

© PRINT SCREEN FACEBOOK



Ainsi qu'aux Pays-Bas.

Rassurez-vous, ce n'est pas un Kamehameha lancé par un personnage de Dragon Ball Z. Frank Deboosere, le présentateur de la météo sur la VRT a, en effet, analysé le phénomène sur son site. "C'est une petite pierre (avec un diamètre d'un centimètre ou plus) qui est entré dans l'atmosphère à une vitesse de dizaines de milliers de kilomètres par heure. Cela a fait briller le ciel et donner l'impression d'une boule de feu."

RTL a également contacté l'Observatoire Royal de Belgique et plus précisément Hilde Langenaken. "S'il y a une couleur bleue-verte, c'est que l'élément contient du fer. C'est donc un objet qui traversé l'atmosphère. A ce moment, ça chauffe et ça finit par brûler. C'est ça qui donne cette couleur, cette luminosité."

Pour lui, il n'est pas certain que l'objet soit une pierre. "C'est soit un élément naturel qu'on retrouve dans l'atmosphère, soit ce qu'on appelle un déchet de l'espace, comme un morceau d'un satellite. On peut même imaginer que c'est un tournevis d'un astronaute".