Envoyer un mail est devenu tellement naturel, aujourd’hui, qu’on en oublierait presque qu’une missive électronique doit franchir plusieurs étapes importantes avant d’arriver à destination. Une fois le courriel "envoyé", il passe par un "serveur" appartenant au fournisseur d’accès (Voo, Proximus…). Il est ensuite transféré vers un ou plusieurs "centres de données" nationaux et/ou internationaux où ce courriel est traité, stocké et in fine, transmis à son destinataire.

Or, ces centres de données n’ont rien de simples hangars. Il s’agit bien généralement de gigantesques entrepôts où sont installés des milliers de serveurs, unités de stockage et autres équipements informatiques qui tournent en permanence et génèrent une température extrême. "Ces Data Center travaillent en général à des températures qui tournent autour de 60 - 70 °C, confirme Jean-Marie Seynhaeve, ingénieur à l’Institute of Mechanics de l’UCL. Ce qui nécessite évidemment de refroidir constamment le matériel qui s’y trouve grâce à des systèmes extrêmement puissants, mais également très énergivores."

Gangnam style = une centrale électrique

Comme le rappelle Greenpeace dans un rapport publié cette semaine, le secteur informatique est donc un très grand consommateur d’énergie. Si on inclut le processus de production des ordinateurs et autres smartphones, et leur propre consommation énergétique, le secteur IT représenterait même à lui tout seul 7 % de la consommation mondiale d’électricité. Ce qui le place de facto devant des pays comme la Russie, le Japon, l’Inde et l’Allemagne.