La Républicaine Dominicaine, Cuba, la Floride... des destinations de vacances qui font rêver. Mais qui ont de quoi refroidir quand on sait les ravages que l'ouragan Irma risque de faire sur son passage. Alors, si votre départ était prévu vers ces régions d'ici dimanche, que conseillent les voyagistes ?

"Même si nous avons l'habitude de gérer ce type de situations en saison des ouragans dans ces régions, nous sommes sur le qui-vive et nous suivons de près, d'heure en heure, l'évolution de la situation sur place, nous dit Florence Bruyère, du service Presse et communication pour TUI Belgium. Nos équipes suivent en permanence la trajectoire de l’ouragan, dont on sait qu'elle peut changer par rapport aux prévisions."

Les vols sont maintenus

Contacté ce mercredi midi, le groupe touristique belge nous disait maintenir ses vols vers les Caraïbes dans les prochains jours comme prévu initialement. Ainsi, mercredi après-midi, un vol devait-il décoller vers Punta Cana, en République Dominicaine, alors que, vendredi, un vol est programmé pour Cancun au Mexique et Varadero à Cuba. Samedi, TUI desservira Miami et Punta Cana. ", précise encore Florence Bruyère.".

Quant aux voyageurs qui doivent partir jusqu’au dimanche 10 septembre inclus dans les Caraïbes et qui souhaitent modifier leur réservation (autre destination ou date ultérieure), ils pourront le faire sans frais, a fait savoir le tour opérateur qui compte à l'heure actuelle quelque 500 touristes belges en République Dominicaine, 300 à Cuba et environ 700 personnes en Floride.





Une équipe d'intervention spécialisée envoyée sur place

De son côté, Thomas Cook se prépare, lui aussi, à assister "ses" quelques centaines de vacanciers dans les Caraïbes. Comment? En envoyant, ce mercredi, de Düsseldorf, une équipe d'intervention spécialisée belge en République Dominicaine afin d'assister, si nécessaire, à la fois les voyageurs et les collaborateurs sur place. "", a fait savoir le tour opérateur. "", a encore précisé Laura Van Waeyenberge, porte-parole de Thomas Cook Belgique.

Tout comme TUI, les clients qui avaient un départ prévu entre ce mercredi et dimanche et qui préfèrent ne pas partir dans les circonstances actuelles ont la possibilité de modifier leur destination de voyage ou la postposer sans frais.