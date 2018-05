Au MR, on semble en avoir conscience et on veut les récompenser. Alors que le pays rentre dans un tunnel électoral de deux ans (élections locales en 2018, fédérales, régionales et européennes en 2019), le parti libéral organise un événement privé pour l'ensemble de ses conseilleurs, chauffeurs, secrétaires, attachés, etc., le 5 juillet prochain.





Au total, plus de 500 techniciens libéraux pourront se détendre dans le cadre particulièrement plaisant de la Terrasse de l'Hippodrome à Uccle (la Terrasse O2, selon son nouveau nom), qui sera entièrement privatisée pour l'occasion.





Le MR organise chaque année ou presque ce genre de petite sauterie pour ses travailleurs dévoués. Cette année, ils seront cependant un peu plus nombreux puisque les libéraux sont revenus au pouvoir au gouvernement wallon en septembre 2017.