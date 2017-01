À la question "Pour gérer 2017, faites-vous confiance au gouvernement fédéral?", 70 % des Belges répondent par la négative. 46% d’entre eux indiquent clairement ne "pas avoir du tout confiance". Les 24% restants ne lui font "plutôt pas confiance". Seul un Belge sur 4 (24%) le soutient et y croit. Les 35-54 ans sont plus réfractaires que les 18-34 ans (76% contre 67%). C’est ce que révèlent les résultats d'un sondage publié par La Dernière Heure et mené par Dedicated.

En matière d’estime, le niveau régional ne fait pas mieux. 67% des sondés ne font pas confiance aux gouvernements bruxellois et wallon.

"La confiance politique des Belges est au plus bas", constate Marc Dumoulin, directeur de l’institut de sondage. "J’ai été particulièrement impressionné par le manque de confiance total envers les institutions politiques. Ce sont des résultats que je n’avais jamais vus et pourtant."