Un conflit avec Jacqueline Galant (MR), la présidente d’arrondissement, est à l’origine de cette rupture.

Jexiste, le petit parti de droite créé il y a quelques mois par le député régional wallon André-Pierre Puget (ex PP, ex-Droite citoyenne), n’osait espérer un tel ralliement. Pourtant ce sont bien huit membres du MR de Boussu (province de Hainaut), une commune où le PS est très bien représenté, qui ont décidé de le rejoindre et de créer une liste en vue des élections communales d’octobre 2018.

Comme chef de file du nouveau parti dans cette commune de l’arrondissement de Mons, on retrouve Karl Delsarte qui a annoncé il y a quelques jours qu’il quittait le MR. Il entraîne dans son sillage les membres de son ancien bureau politique – il a occupé la présidence de la section par le passé – et le conseiller MR du CPAS de Boussu, Jacques Wauquier.

Lors du prochain conseil communal, le conseiller Delsarte demandera d’ailleurs à être reconnu comme siégeant en tant que membre du parti Jexiste. Le 13 septembre prochain, il organisera une réunion de présentation dans la commune afin d’informer les citoyens qui le souhaitent et éventuellement recruter quelques futurs colistiers.

Pour comprendre cet exode libéral vers Jexiste, il faut savoir qu’un conflit existe entre Karl Delsarte et sa présidente d’arrondissement, la députée wallonne MR, bourgmestre de Jurbise et ancienne ministre fédérale, Jacqueline Galant. “Je suis un vieux briscard libéral à Boussu, j’ai beaucoup travaillé pour le parti et je suis déçu par l’attitude de la hiérarchie du MR.” Karl Delsarte a, en effet, été remplacé à la présidence de la section par son ancienne colistière. “Alors qu’elle avait pourtant décidé de siéger comme indépendante au conseil communal, la présidente d’arrondissement, Jacqueline Galant, a décidé de la remettre en selle et de lui donner les pleins pouvoirs. Lors de l’élection à la présidence, elle a sorti de son chapeau 41 membres qui ont voté pour elle. C’est une magouille inadmissible”, explique encore Karl Delsarte. Lorsqu’il a pris connaissance de l’initiative d’André-Pierre Puget, il est allé consulter le site internet de Jexiste et ce qu’il y a trouvé, l’a séduit. “Ecolo, le PS et le CDH m’avaient tendu la main, ce qui prouve que je travaille constructivement dans l’opposition. Mais je ne voulais pas apparaître comme un candidat récupéré. Et puis je veux continuer à défendre des idées libérales comme le fait le parti de Monsieur Puget”, précise-t-il encore.

Du côté du président de Jexiste, on n’en demandait pas tant : “Je ne les connaissais pas. Ce sont eux qui m’ont contacté en me disant que la structure du MR ne répondait plus à leurs attentes. Manifestement, le MR ne s’occupe pas de petits conseillers communaux qui, pourtant, travaillent jour et nuit. Ces personnes veulent être plus proches des citoyens, c’est pourquoi ils m’ont contacté”, explique André-Pierre Puget. Il considère que ce ralliement démontre que son mouvement “est pris au sérieux”. Le député wallon espère qu’il en entraînera d’autres.