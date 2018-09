C’est un homme pressé. Il ne rate aucun petit-déjeuner en famille, mais quand la porte de la maison est refermée, il court. Jusque tard le soir.

À 40 ans, il a déjà un CV professionnel et politique bien rempli : consultant puis, dès 26 ans, directeur politique au CDH. Ensuite conseiller communal, échevin, ministre et numéro 2 et vice-président du gouvernement wallon. Depuis 6 ans, il est bourgmestre de la capitale wallonne, Namur. Il est pressé car il sait que les grands chantiers qu’il a entrepris pour transformer Namur, jolie ville assoupie depuis un quart de siècle, s’étendront sur deux législatures. Douze ans de travaux, c’est long pour les Namurois. À l’heure où ils sont appelés aux urnes, son bilan est incomplet. Mais il le défend avec ardeur et conviction.

(...)