En procédant mardi soir à l'installation d'un nouveau conseil d'administration, le Samusocial connaît une avancée importante dans le processus de refonte de l'institution d'aide aux sans-abri entamé après le scandale des jetons de présence qui a emporté durant l'été le bourgmestre de la ville de Bruxelles Yvan Mayeur et la présidente du CPAS Pascale Pereita. L'assemblée générale de l'institution entérine à 18h00 la démission du conseil d'administration sortant.

A la suite de ce scandale, le gouvernement bruxellois a décidé de transformer cette association de droit privé en un organisme régional public. Une cellule de crise a été mise sur pied avec des représentants du collège de la commission communautaire commune de Bruxelles (bicommunautaire) ainsi que les administrateurs sortants afin d'assurer la continuité et garantir le prochain accueil hivernal. D'autres démarches ne pourraient être entreprises qu'une fois installé le nouveau conseil d'administration, dorénavant composé, non plus de mandataires politiques mais de représentants du monde associatif.

Ce conseil d'administration sera composé de cinq membres. Mardi après-midi, la RTBF dévoilait les noms de ces cinq membres: Christophe Happe, directeur général de l'hôpital psychiatrique Jean Titeca; Stéphane Heymans, directeur opérationnel de Médecins du Monde; Christine Vanhessen, directrice de la fédération des maisons d'accueil et des services d'aide aux sans-abri (AMA); Bruno Vinikas (PS), vice-président du forum Bruxelles contre les inégalités et Nick Van Craen (étiqueté sp.a), professeur à la VUB et membre du comité belge d'aide aux réfugiés.

Cette information a été confirmée à bonne source.