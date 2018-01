La Chambre a voté jeudi en séance plénière une motion pure et simple à la suite des interpellations au secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Theo Francken, sur la suspension des rapatriements de ressortissants soudanais.

Le Premier ministre Charles Michel (MR) avait repris à son compte devant la Chambre, avant les vacances, les explications de M. Francken (N-VA) sur la suspension de ces expulsions. Les rapatriements vers le Soudan étaient suspendus dans l'attente des résultats d'une enquête sur les témoignages de mauvais traitements, en principe à la fin janvier. Une annonce jugée "absurde" par M. Francken car aucun rapatriement n'était prévu d'ici là.

Le qualificatif d’absurde avait conduit M. Francken à présenter ses excuses. Il était en outre apparu qu'un rapatriement avait été annulé. Le secrétaire d'Etat avait tu ce fait pour éviter de créer "un appel d'air" vers la Belgique.

Pour l'opposition, il s'agit ni plus, ni moins d'un mensonge. Les socialistes, le cdH et DéFI ont réclamé la démission de M. Francken. "Vous devez restaurer votre autorité sur ce gouvernement", a souligné Georges Dallemagne (cdH).

Les écologistes ont quant à eux appelé le Premier ministre à "prendre ses responsabilités".

La N-VA a déposé de son côté une motion pure et simple, soit une motion sans contenu politique qui demande à la Chambre de revenir à son ordre du jour. Le texte a été voté majorité contre opposition, sauf le PP qui a l'a soutenu. "La presse et l'opposition vous font un mauvais procès", a affirmé Aldo Carcaci.





Charles Michel convoque Theo Francken pour un entretien

Le Premier ministre, Charles Michel, a convoqué le secrétaire d'Etat à l'Asile, Theo Francken, vendredi matin pour un entretien à propos de sa communication, a-t-on confirmé jeudi à bonne source. Cet entretien suit plusieurs semaines de vive polémique sur la politique migratoire du gouvernement et plus particulièrement le rapatriement de ressortissants soudanais.

La Chambre a débattu de ce sujet jeudi en séance plénière. Les discussions devraient se clore par le vote de motions en séance plénière ce jeudi en fin d'après-midi. Un problème d'application du règlement s'est toutefois posé à propos de la motion pure et simple de la majorité. La séance a été suspendue pour permettre la réunion de la conférence des présidents.





L'opposition charge Michel et Francken

Pour l'occasion, le Premier ministre, Charles Michel, a pris la parole devant les députés afin d'apaiser le climat pesant qui entoure notamment l'affaire des Soudanais. La majorité a essuyé les attaques de l'opposition et a tenté de serrer ses rangs afin de calmer le jeu.

Benoît Hellings (Ecolo) n'y est pas allé avec le dos de la cuillère en déclarant à Charles Michel: " Vous êtes l’otage de la N-VA, vous souffrez du syndrome de Stockholm au sein de la Suédoise. "

De son côté, Patrick Dewael (Open VLD) a fustigé le comportement de Theo Francken en général. " Je me demande en quoi Theo Francken qui pose sur des photos avec des dictateurs reconnus sert notre politique de migration ."

Le PTB, par le biais de Marco Van Hees, est revenu sur le fait que Theo Francken n'avait pas sa place au gouvernement. " Un secrétaire d’état qui ment, attise la haine et exploite politiquement le fait d’envoyer des Soudanais à la torture n’a pas sa place au gouvernement. "

Pour le chef de file du groupe Défi, Olivier Maingain, il faut que Charles Michel cesse " d'invoquer la lâcheté des autres " pour tenter d'excuser la sienne.

Le son de cloche est relativement similaire pour Julie Fernandez (PS): " Où est votre responsabilité, où est votre dignité, où est le Premier ministre ? [...] Vous dansez comme la N-VA siffle, vous couvrez l’indignité et le cynisme de votre Secrétaire d’Etat "





Charles Michel se défend: "J'empêcherai une jungle de Calais bis"

Essuyant les reproches de l'opposition, le Premier ministre a bien tenté de se défendre. " Je serai inflexible dans une politique qui protège les frontières européennes et qui empêchera une jungle de Calais bis, je ferai respecter la Convention Droits de l’Homme. " Il poursuit en assurant entendre " les leçons de morale et de conscience. Mais personne ne me dicte ma conscience à ce sujet. D’autres pays Européens ont mené la même politique. [...] Nous espérons une réponse au sujet des tortures à la fin du mois. [...] J'entends bien certaines caricatures et outrances. C'est la raison pour laquelle je lance un appel pour que chacun fasse preuve de nuance et de responsabilité dans un dossier aussi sensible "

David Clarinval (MR) prend également la défense de Charles Michel: " Nous sommes choqués de voir comment certains membres de l’opposition communiquent à votre égard. "





