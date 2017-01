Jean-Jacques Cloquet est le patron de l’aéroport de Charleroi (Brussels South Charleroi Airport). Il réagit au scandale Publifin-Nethys.

Vous avez vécu les conséquences des scandales politiques des années 2000 à Charleroi. Comment une région fait-elle pour s’en remettre ?

Il faut du temps. Ce ne sont jamais des situations faciles, d’autant que des amalgames sont toujours faits. Dans ce genre d’affaires, il faut peser le pour et le contre de ce qu’on entend. Pour moi, il y a deux choses dans la bonne gouvernance. Tout d’abord, il faut effectuer les tâches pour lesquelles on a été nommé. Le problème n’est pas d’avoir plusieurs tâches, mais de les réaliser. Deuxièmement, il faut éviter les conflits d’intérêts. Et les partis politiques font bien de mettre des règles pour que des fonctions politiques ne soient pas en conflit d’intérêts avec des fonctions privées. A l’aéroport de Charleroi, on ne peut pas être administrateur et avoir une fonction politique. Il y a des gens très compétents qui ont été obligés de démissionner parce qu’ils sont devenus élus communaux. Il faut pouvoir le dire aussi.

On parle de salaires mirobolants pour les dirigeants de Nethys. Cela ne vous choque pas ?

Je reconnais que ce sont des montants élevés, même s’il y a des salaires plus importants dans le privé en Belgique. Mais est-ce le problème du dirigeant ou celui des personnes qui lui ont accordé ce salaire ? Dans une société, il y a un comité de rémunération qui doit veiller à ce que le salaire soit approprié par rapport au marché. C’est le rôle des organes de gouvernance que les règles soient bien respectées. Des problèmes, il y en a partout. Il faut aussi reconnaître que les règles anciennes n’étaient pas adaptées. Donc, si les règles ne sont respectées, il y a faute; si elles ne sont pas adaptées, il faut les revoir.

La presse flamande a parlé de "mafia wallonne". Est-ce justifié, selon vous ?

...