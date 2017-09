La crise politique a mis de côté l'affaire Publifin et les conclusions de la commission d'enquête du Parlement wallon. La nouvelle majorité assure qu'elle suivra ses recommandations. Le conseil d'administration de Finanpart a été renouvelé pendant les vacances. Le PS liégeois, durement secoué par le scandale, resserre les rangs dans la perspective des prochaines élections. Détails et explications.

Lorsque la commission d’enquête Publifin/Nethys a rendu ses conclusions, au début du mois de juillet, la crise politique avait déjà quelques jours. Progressivement, le travail important réalisé par la commission était mis de côté par le monde politique, pour se concentrer sur les négociations en cours, sur les aigreurs des socialistes, sur le coup de Jarnac du CDH et sur les intentions du MR, d’Ecolo et de Défi.

Quand le nouveau gouvernement wallon a vu le jour, le nouveau ministre-Président Willy Borsus (MR) affirma haut et fort que les recommandations de la commission seraient suivies.

La torpeur estivale et l’échec du CDH à Bruxelles et en Fédération Wallonie-Bruxelles laissèrent finalement de côté un dossier qui occupait le devant de la scène politique depuis la fin décembre 2016. On y trouvait même une des causes - l’autre étant le Samusocial - de l’appel du 19 juin lancé par le président du CDH.

Si l’on imagine que la nouvelle ministre des Pouvoirs locaux et de l’Intérieur, Valérie De Bue (MR), travaille sur les dossiers, on ne sait toujours pas quand les nouveaux décrets viendront devant le Parlement wallon, alors que la majorité précédente comptait voter les siens pour la fin juillet. Le coup politique de Benoît Lutgen en décida autrement.