Abonnés S. Ta. et AdM.

Le système d'aide à l'emploi APE représente près de 45.000 emplois subsidiés en Wallonie. Transféré via la sixième réforme de l'Etat aux régions, le mécanisme coûte 1 milliard d'euros par an. Le ministre Jeholet (MR) a évalué le système, qui a dérivé. Il présente ce jeudi une réforme du dispositif. Dans deux ans, il n'y aura plus d'APE.

Le ministre wallon de l’Emploi va donc supprimer le mécanisme APE, le 1er janvier 2020. Durant deux ans, il prévoit une période transitoire. Voici les grandes lignes de sa réforme.

(...)