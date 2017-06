Le président de la Commission des Finances et du Budget de la Chambre, Eric Van Rompuy (CD&V), a profité mercredi du débat sur l'ajustement budgétaire pour soumettre le PTB à la question. Face à Marco Van Hees qui ne s'est pas laissé démonter, le député démocrate-chrétien a prédit la catastrophe financière si le programme du parti de gauche radicale était mis en oeuvre. M. Van Rompuy a notamment épinglé la volonté du PTB de nationaliser le secteur bancaire. "La dette va exploser", a-t-il averti. Selon lui, les propositions des communistes relèvent du "populisme de gauche" et risquent de faire fuir les grands groupes internationaux actifs en Belgique. "Je trouve très grave que vous ne soyez pas démasqués dans l'opinion publique", a-t-il ajouté, avant de dénoncer le "silence" des autres partis de gauche.

La proposition n'a rien d'incroyable, a fait remarquer M. Van Hees. Pendant 130 ans, les épargnants belges ont pu se tourner vers deux banques publiques: la CGER -privatisée et puis fusionnée avec Fortis en 1999- et le Crédit Communal -devenu Dexia et coté en bourse à partir de 1999. "Il n'a pas fallu attendre 10 ans de privatisation pour qu'elles soient en faillite", a expliqué le député. "Nous défendons une banque publique pour qu'elle agisse non pas en étant axée sur son propre profit mais en agissant en faveur de l'économie belge".

L'échange inattendu a animé un morne débat sur l'ajustement budgétaire au cours duquel l'opposition a dénoncé un exercice déjà dépassé par les faits en raison des nouvelles dépenses qui s'annoncent. La majorité a au contraire mis en avant la prudence du gouvernement dans la gestion des finances publiques.