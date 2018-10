"André Gilles ne représente plus le PS", rappelle lundi la fédération liégeoise du Parti socialiste alors que sa nomination, fin juin, au sein du conseil d'administration de Publipart - une filiale de l'intercommunale liégeoise Publifin - a réveillé des démons pas si anciens.

"André Gilles n'est plus membre du Parti socialiste depuis son exclusion" en avril 2017 "et ne représente plus le parti dans aucune instance", insiste la fédération liégeoise.

"Le renouvellement des instances de Publipart a été réalisé durant le premier semestre 2018 par les différents actionnaires de cet organisme. Depuis lors, M. Gilles a été remplacé en qualité d'administrateur et de président de la SOCOFE, qui est un des actionnaires de Publipart", ajoute-t-elle.

"Ce remplacement s'inscrit dans la volonté de la Fédération de renouveler l'ensemble des instances du groupe, comme cela a été le cas notamment pour Publifin, Nethys et Resa", souligne encore la fédération liégeoise du PS selon laquelle, en outre, André Gilles "ne détient plus aucun mandat dans une structure dont Nethys a le contrôle".

Exclu du Parti socialiste

Ex-député provincial et ex-président de Publifin, André Gilles avait été exclu fin avril 2017 du Parti socialiste. Quelques mois plus tard, Dominique Drion - autre artisan de l'intercommunale liégeoise - avait quitté le cdH, emporté par la tourmente Publifin. Il vient lui aussi d'être nommé au conseil d'administration de Publipart.

Deux nominations qui n'ont pas manqué de susciter des remous du côté du parlement wallon. "Ces gens n'ont vraiment aucune limite. Après quelques leurres pour donner le change et gagner du temps, c'est une réelle restauration que PS, MR et CDH mettent actuellement en œuvre. Et que le gouvernement wallon MR-CDH laisse faire", a ainsi réagi Stéphane Hazée, le chef de file Ecolo au parlement wallon et ancien membre de la commission d'enquête parlementaire Publifin.