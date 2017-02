Le MR a réclamé mardi la démission d'André Gilles (PS) de la présidence du conseil provincial de Liège, après sa défection pour cause de maladie devant la commission d'enquête du parlement wallon, maladie mise en doute par les députés de cette commission. Le MR est le partenaire de coalition du PS au collège provincial de Liège. Le MR, par la voix de Jean-Luc Crucke, a réclamé cette démission, avec l'aval de son président de parti Olivier Chastel et de son chef de groupe Pierre-Yves Jeholet.

M. Gilles avait envoyé un certificat médical de 15 jours à la commission d'enquête, quelques minutes avant l'ouverture de sa séance de mardi. Suspicieuse, la commission a mandaté un médecin légiste pour vérifier la réalité de cette maladie. Elle n'avait pas encore reçu le rapport d'expert en début d'après-midi.

Toutefois, un article de Sudpresse faisant état de la présence de M. Gilles la veille au soir chez Nethys, et un cliché reçu par le député Dimitri Fourny (cdH) montrant M. Gilles souriant la veille à un événement des aspirants policiers, ont alimenté les doutes.

Interrogé sous serment, le vice-président de Nethys Georges Pire (MR) a confirmé avoir vu M. Gilles la veille au soir et avoir constaté qu'il n'était pas dans son meilleur état de santé, ce qui serait le cas depuis quelques jours. M. Pire a dit avoir reçu ce matin un appel de M. Gilles lui indiquant qu'il avait dû faire venir son médecin vers minuit pour des problèmes de tension et ne pourrait se présenter devant la commission.

Le MR juge que le comportement de M. Gilles implique qu'il n'est plus à même d'assumer ses responsabilités provinciales et doit démissionner. Pour le PS, Patrick Prévot a répondu qu'il revenait au principal intéressé de "prendre ses responsabilités", et que le rapport médical serait versé au dossier d'André Gilles ouvert devant le conseil de déontologie et la commission de vigilance du PS "en vue des sanctions ad hoc".





André Gilles envoie son certificat 15 minutes avant le début de la commission

Le président des conseils d'administration de Publifin et de Nethys, André Gilles (PS), ne s'est pas présenté mardi matin devant la commission d'enquête Publifin du parlement de Wallonie, pour cause de maladie. M. Gilles, qui avait déjà été entendu par les députés wallons lors de la commission spéciale, a envoyé ce mardi matin un mail à la présidente de la commission Olga Zrihen accompagné d'un certificat médical pour 15 jours.

Dans son courriel, André Gilles assure les membres de la commission qu'il ne s'agit "pas d'une dérobade" de sa part, et qu'il est prêt à comparaître à une date ultérieure.

La commission d'enquête Publifin du parlement wallon a décidé d'envoyer un médecin légiste vérifier la réalité de la maladie d'André Gilles. S'il se confirme que M. Gilles est souffrant, il sera réentendu le 9 mars, l'audition de l'administrateur délégué de Nethys Stéphane Moreau, lui aussi sous certificat médical, étant elle convoquée le 10 mars.

Peu auparavant, les commissaires s'étaient plaints de n'avoir pas encore reçu toutes les pièces qu'ils avaient demandées au groupe Publifin, et menacé de recourir à la requête judiciaire dès jeudi, lorsque les magistrats instructeurs de la commission auront été présentés.

Apprenant la défection de M. Gilles, les commissaires ont réuni le bureau de la commission, suspendant de fait la séance.

S'il faut respecter le certificat médical, il n'en demeure pas moins que "ça commence à ressembler à un hôpital", a commenté le député Jean-Luc Crucke (MR), alors que la date d'audition de l'administrateur délégué de Nethys Stéphane Moreau est elle aussi incertaine en raison de son état de santé.