Tout comme 23 autres mandataires locaux (PS, MR et cdH), Anne Delvaux est sous le feu des critiques depuis quelques heures. L'ex-membre du cdH est épinglée pour avoir perçu de généreuses rémunérations pour siéger dans trois organes d'avis internes à Publifin, l'intercommunale qui contrôle l'entreprise Nethys (Voo, BeTV, L'Avenir).

Selon Le Vif, ces organes d'avis sont censés "éclairer" le conseil d'administration de Publifin mais "servent en réalité à rémunérer des élus rendant ou ayant rendu service à leur parti". Dans ce contexte, Anne Delvaux n'aurait assisté à aucune réunion entre octobre 2013 et juin 2016 mais aurait tout de même touché la modique somme de... 22.785 €.

D'après la mandataire, ces chiffres sont simplement faux: "Je découvre dans la presse des informations inexactes. En ce qui me concerne j'ai quitté mes responsabilités politiques en janvier 2014 et j'ai démissionné le 8 octobre 2014. Entre octobre 2013 et la fin de mes activités politiques en octobre 2014 suite à ma démission, il y a eu deux réunions et non sept", précise-t-elle. Deux réunions auxquelles elle n'a effectivement pas participé.

"À cette époque j'étais députée européenne et l'agenda ne coïncidait pas, sinon j'aurais été présente", assure-t-elle à nos collègues de la RTBF. Ensuite, elle confie: "J'ai touché 1300 euros bruts par mois (soit 15 600 euros au total, ndlr), pendant un an. Si vous faites le compte, les chiffres avancés ne collent pas".