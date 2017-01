Philippe De Backer sera tête de liste Open Vld aux élections communales de 2018 pour Anvers, où il sera notamment "opposé" aux poids lourds de la N-VA Bart De Wever et du CD&V Kris Peeters. Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord a lui-même annoncé son statut de tête de liste mardi soir, via Twitter. "La direction de l'Open Vld anversois m'a unanimement désigné", précise-t-il.

"J'accepte cette mission avec fierté et humilité". Âgé de 38 ans, Philippe De Backer aura sans doute fort à faire face à l'actuel bourgmestre, Bart De Wever, et au vice-premier ministre Kris Peeters. L'Open Vld est actuellement dans la majorité, avec la N-VA et le CD&V. Filip Dewinter (Vlaams Belang) et Peter Mertens (PVDA) seront, selon toute vraisemblance, également têtes de liste de leur parti respectif aux élections communales à Anvers.

Avant qu'il ne devienne secrétaire d'Etat en mai dernier, Philippe De Backer s'était surtout fait connaître comme député européen. Il a déjà été conseiller communal à Kapellen, avant de déménager pour s'installer à Anvers.