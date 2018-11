Groen et Ecolo ambitionnent de former la premier groupe à la Chambre après les élections fédérales de mai prochain, a affirmé samedi la présidente des écologistes flamands, Meyrem Almaci, lors d'un événement du parti à Gand.

Groen organisait ce samedi une journée pour tous ses membres qui ont été élus aux niveau communal ou provincial en octobre.

"Nous sommes passés de 308 à 598 élus, présents dans plus de 200 conseils communaux, dans la majorité de 9 des 15 villes principales et incontournables dans la capitale, tout en étant le parti le plus paritaire", s'est félicitée la présidente, qui a évoqué un "succès historique".

Les écologistes veulent voir ce mouvement se poursuivre en 2019. Mme Almaci a insisté auprès de ses camarades sur la nécessité d'aller chercher les citoyens qui ont perdu toute foi en la politique ou qui se sont tournés vers les "extrêmes".

"Ce gouvernement se comporte comme une bande de pickpockets dans le train. Ils détournent votre attention avec des histoires telles que le pacte de l'ONU, sur lequel ils n'avaient rien à dire depuis deux ans, mais dans votre dos ils vous trompent et les factures continuent d'augmenter", a fustigé la présidente.

Mme Almaci a encore dénoncé l'utilisation faite par le gouvernement des débats sur l'identité. "Nous n'avons pas peur d'en parler, mais nous y voyons un moyen d'émancipation et non de division." Pour la présidente de Groen, le secrétaire d'Etat à l'Asile Theo Francken "organise lui-même la crise plutôt que de gouverner".