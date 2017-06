Les dirigeants d'Ecolo et du cdH se sont quittés jeudi vers 16h30, à l'issue de plus de 2h30 de discussions "cordiales et constructives" sur la formation de nouvelles coalitions pour les entités fédérées francophones, selon les présidents des deux formations.

"Nous avons obtenu des éclaircissements. Il y a des ouvertures sur certains sujets", a affirmé le co-président d'Ecolo, Patrick Dupriez, ajoutant que les discussions portaient toujours sur la bonne gouvernance et l'assainissement de la vie politique.

"A ce stade, il ne s'agit pas de négociations. Aucun point n'est acquis", a-t-il toutefois tenu à préciser.

La question du décumul intégral demeure une priorité pour le parti. "Nous maintenons notre position à ce sujet", a assuré M. Dupriez.

De son côté, le président du cdH, Benoît Lutgen, s'est dit satisfait des avancées dans les pourparlers. "Les positions des uns et des autres continuent d'être analysées et approfondies. Plusieurs pistes intéressantes sont sur la table", a-t-il déclaré, sans en dévoiler le contenu.

Les deux partis ont convenu de se revoir, mais aucune date n'a encore été fixée.