Le parlement flamand a adopté mercredi, à l'unanimité moins une abstention d'un élu s.pa, l'interdiction, en Flandre, de l'abattage rituel des animaux sans étourdissement, à partir de 2019. L'étourdissement sera alors obligatoire pour la plupart des espèces animales via le procédé de l'électronarcose. Pour le bœuf et le veau, la technique d'étourdissement n'est pas encore au point. Pour ces animaux, l'étourdissement se fait immédiatement après l'égorgement. En Flandre, la discussion sur l'instauration d'une interdiction générale de l'abattage sans étourdissement est en cours depuis longtemps. Le soutien politique en faveur d'une telle mesure a pris de l'ampleur au cours des dernières années, mais le dossier faisait l'objet de réticences et d'obstacles juridiques.

Le ministre du Bien-Etre animal, Ben Weyts (N-VA) a décidé de confier à un médiateur une mission de défrichage du dossier. Un accord politique s'est dégagé au début de cette année, à la suite de la publication du rapport de ce dernier. Cet accord a été traduit en proposition de décret adoptée à la quasi unanimité.

Les abattoirs disposent d'un an et demi pour préparer leur personnel et leur infrastructure au nouveau dispositif légal et à la nouvelle méthode d'abattage.

Les communautés juive et musulmane bénéficieront d'un accompagnement dans l'application des nouvelles règles. Une personne intermédiaire sera désignée à cet effet.