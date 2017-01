Via son site Internet ou son organe de propagande ("Le Peuple"), le Parti populaire (PP), présidé par Mischaël Modrikamen, tire à boulet rouge sur les mandataires PS, MR et CDH qui ont abusé de rémunérations importantes dans le cadre de leur mandat d’administrateur chez Publifin. Pourtant, on peut constater qu’au PP, on adopte un comportement identique.

Le conseiller communal verviétois Bruno Berrendorf dispose de 17 mandats dont 7 sont rémunérés (dont Publifin). Son collègue de Frameries, Ruddy Waselinck, dispose de neuf mandats dont huit sont rémunérés (notamment dans cinq intercommunales). Le PP, en 5 ans, a adopté les comportements qu’il dénonce chez les autres.