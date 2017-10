Fusionner les communes bruxelloises de Watermael-Boitsfort et Auderghem ? L’idée lancée par Christophe Magdalijns, bourgmestre ff d’Auderghem dans les colonnes de "La Libre" jeudi a suscité des réactions pour le moins contrastées. Son homologue Ecolo de Watermael-Boitsfort a notamment rejeté en bloc cette proposition faite à l’entame de la campagne électorale pour les communales d’octobre 2018. "Ne cédons pas à ce projet de grande fusion. Watermael-Boitsfort est une petite commune ouverte, avec ses petites rues sympathiques, son marché…, réagissait Olivier Deleuze sur la "Première". Cette petite commune belle et sympathique est importante pour ses habitants. Quand ils rentrent de cette société stressée, dure, de compétition, ils ont besoin de retrouver cette commune de proximité, ce village". Le marié n’est pas consentant, ajoutait-il en télévision même si des collaborations existent déjà entre les deux entités et peuvent encore être renforcées.

Le PS pour plus de communes

Les deux chefs de file PS locaux ont également réagi. Interrogés par Belga, Vanessa Rigodanzo (Auderghem) et Martin Casier (Watermael-Boitsfort) se disent ouverts au débat et dans l’attente d’une démonstration solide de la plus-value d’une fusion. Le député bruxellois Ridouane Chahid (PS) se montre beaucoup moins réceptif. "Fusionner des communes revient à donner raison à ceux qui continuent à nier que Bruxelles est une région à part entière, confie-t-il à "La Libre". Créer de grosses communes ne fera qu’éloigner le citoyen du pouvoir qu’il considère comme le plus proche. Le mieux pour Bruxelles serait même de défusionner certaines communes comme Haren ou Neder-over-Hembeek (qui relèvent de la Ville de Bruxelles, NdlR) ".

Pour le CDH, Benoît Cerexhe, député-bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, s’inquiète également de voir dans la proposition de Christophe Magdalijns une forme de concurrence entre Région bruxelloise et communes.

Deux députés MR, Gautier Calomne et Boris Dilliès avaient, en 2016, proposé de redessiner les frontières communales bruxelloises. Un "plus" doit être démontré, a précisé Vincent De Wolf, député bourgmestre d’Etterbeek. "L’attachement des Wafortois à leur commune est important, indique toutefois David Leisterh, chef de file des libéraux de Watermael-Boitsfort. Les élus font tout pour être proches des citoyens. On attend donc d’eux que sur un tel sujet, ils demandent au minimum l’avis des habitants. Sur le fond, nous ne sommes a priori pas demandeurs mais défendons pourtant une plus grande coopération sur toute une série d’aspects utiles. Pourquoi ne pas commencer, par exemple, par une cogestion de la piscine communale de Watermael-Boitsfort, largement utilisée par Auderghem ?"