Après 13 ans d’opposition dans les Régions et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, de nombreux mandataires MR trépignent. Ils veulent revenir aux affaires, et comme ministres si possible. Mais ça traîne. Les négociations pour former de nouvelles coalitions anti-PS n’ont pas réellement commencé. Pire que cela : les exécutifs actuellement en place continuent à bosser et à sortir des dossiers. En particulier au niveau du gouvernement wallon, le noyau PS-CDH de ces majorités ne semble pas mort alors même que le président des humanistes avait spectaculairement rejeté les socialistes il y a 15 jours.

L’ultimatum de Chastel

Agacé, Olivier Chastel, président du MR, a envoyé un ultimatum à Benoît Lutgen, il y a quelques jours, lors d’un contact informel. "Il lui a demandé de vraiment débrancher la prise dans les entités fédérées vis-à-vis du PS", note une source libérale bien informée. "Le MR ne veut pas avoir un rôle de notaire jusqu’en 2019 de ce que les gouvernements actuels auront fait passer maintenant." Pour rappel, les libéraux comptent au contraire imprimer leur empreinte durant ces deux années par quelques décisions emblématiques (suppression de la taxe télé-redevance en Wallonie. révision du décret Inscriptions, etc.). (...)