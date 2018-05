Au moins, au bureau du MR, il y a du débat d’idées. La députée bruxelloise Viviane Teitelbaum a pu s’en rendre compte lundi. Elle voulait pointer du doigt, devant les autres élus libéraux, la différence de plus en plus grande entre les montants de pension perçus par les hommes et ceux perçus par les femmes.

L’ancienne présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique a été illico presto renvoyée à ses chères études. "Faux !" a rétorqué le ministre fédéral des Pensions, Daniel Bacquelaine, également présent lors du bureau. Selon lui, cette différence a tendance à se réduire. Et le ministre de se lancer dans une longue démonstration chiffrée. Etre membre d’un gouvernement, c’est devoir répondre et se justifier en permanence devant l’opposition mais aussi, manifestement, au sein de son propre parti.