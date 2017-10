Il ne faut pas sous-estimer Elio Di Rupo et son pouvoir sur le parti qu’il gouverne. Etre président, chez les socialistes, ce n’est pas (que) servir de boîte aux lettres ou de punching-ball aux mécontents. Occuper le boulevard de l’Empereur, c’est occuper le sommet d’une hiérarchie bien rodée et relativement disciplinée, qui va jouer sur le collectif plutôt que sur les comportements individualistes. Et c’est encore plus vrai quand les temps sont durs. Et, là, pour le PS, ils le sont…

Les commentateurs pointent systématiquement le maintien d’Elio Di Rupo à la tête du PS comme l’une des raisons du déclin socialiste dans les sondages. On ne pourrait assumer un bilan d’ex-Premier ministre et incarner l’avenir d’une formation dans l’opposition au fédéral. Paul Magnette pourrait prendre la relève avec une certaine réussite, estiment les analystes.

Di Rupo, l’intouchable

Cette vision est, peut-être, en grande partie juste. Elle n’est cependant pas partagée par l’appareil de parti qui reste groupé derrière son président. La contestation ne s’exprime pas. En tout cas, pas clairement. "Le premier qui s’en prend ouvertement à Elio, il est mort", confie un socialiste. Paul Magnette, au contraire, ne s’est pas fait que des amis au top du parti, notamment en réclamant le décumul intégral des mandats.

Et ce sentiment n’apparaît pas qu’au sommet de l’appareil. Notre baromètre politique le montre : les électeurs socialistes chérissent bien plus Elio Di Rupo que son concurrent potentiel.

Dans le classement des popularités, Paul Magnette se classe devant le président du PS en Wallonie comme à Bruxelles. Mais il réalise ce - beau - résultat parce qu’il va davantage piocher des voix dans les autres formations politiques.

En Wallonie, par exemple, les électeurs socialistes préfèrent nettement leur président par rapport aux autres personnalités socialistes : 74 % d’entre eux le soutiennent. Tandis que Paul Magnette n’est aimé que par 56 % des pro-PS (tableau ci-contre).

La figure de l’ex-ministre-Président wallon comme futur sauveur du PS est donc à relativiser. De quoi conforter Elio Di Rupo qui se voit poursuivre sa carrière jusqu’à ses 80 ans. Au moins…

