Baromètre politique: un Belge sur deux veut la fin du vote obligatoire

Politique belge

Et si les Belges n'étaient plus obligés de se lever le dimanche matin pour aller voter ? En France, se rendre aux urnes est un droit démocratique et non une contrainte. Dans le nouveau baromètre "La Libre/RTBF/Dedicated", le constat est clair : un Belge sur deux est en faveur de l'abandon de l'obligation de vote. Pour être précis : 49% se déclarent hostiles au système actuel tandis que 41% préfèrent conserver le vote obligatoire (et 10% des personnes interrogées n'ont pas d'avis sur la question). Cette proportion est la même que l'on soit en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre, il n'y a pas de différences "communautaires". A noter : en cas de simple droit de vote, 65% des Belges se rendraient tout de même dans l'isoloir. Il n'y aurait donc pas d'effondrement de la participation citoyenne aux élections.

Jackpot pour le MR

En ce qui concerne l'évolution des rapports de force entre les partis, c'est le MR qui serait le mieux servi en cas de vote non-obligatoire. Il passerait en tête en Wallonie, devançant (de peu) les socialistes. Par contre, les libéraux creuseraient fortement l'écart en Région bruxelloise, prenant le large comme leader incontournable dans la capitale.

Pas de renforcement du vote extrémiste

Encore un enseignement intéressant de notre sondage : les votes extrémistes et radicaux ne seraient pas renforcés par l'abandon du vote obligatoire. C'est pourtant l'une des menaces agitées par les détracteurs du vote facultatif. Ils craignent un renforcement des extrêmes par la démobilisation des citoyens modérés mais blasés par la politique. Tout faux. En Flandre, le Vlaams Belang stagnerait tandis que, chez les marxistes, le PTB perdrait même quelques plumes.





Fiche technique:

Ce sondage a été effectué par Internet, du vendredi 2 au mardi 6 septembre 2016, sur un échantillon strictement représentatif de 2.881 électeurs belges . Les enquêtes ont été réalisées dans chacune des 3 régions de Belgique: 1.002 en Flandre, 917 à Bruxelles (19 communes) et 962 en Wallonie. La sélection des répondants a été réalisée par Internet dans le respect de quotas sur les principaux critères sociodémographiques (sexe, âge, actifs/non-actifs,…) et répartie de façon représentative entre les provinces de Flandre et de Wallonie et entre communes pour la Région Bruxelles-Capitale. La marge d’erreur maximale est de ± 3,2 % sur les échantillons de Wallonie, de Bruxelles et de Flandre et de ±1,8 % sur l’échantillon total.