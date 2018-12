2 Vidéo

Nouvelle coalition fédérale : La N-VA soutient la motion déposée par le PS

La N-VA, par l'intermédiaire de son chef de groupe Peter De Roover, a fait savoir qu'elle approuvait la motion introduite par le PS et co-signée par le SP.A, Ecolo-Groen, cdH et DéFI. "Ce texte correspond ce que j'ai demandé, à savoir, une déclaration gouvernementale et un vote de confiance".